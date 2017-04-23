الليلة.. الكلاسيكو بين زيدان وإنريكي.. لعب بالكلمات واختلاف واحد كبير

قبل ساعات من موقعة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، الأحد، تباينت التصريحات بين مدربي الفريقين زين الدين زيدان ولويس إنريكي بشأن أهمية المباراة بشكل ملحوظ، الأمر الذي يبدو مرتبطا بمواقف الفريقين قبل الموقعة، وشخصية المدربين.

فقد اعتبر إنريكي، قائد البارسا، أن الكلاسيكو في مواجهة الغريم التاريخي سيكون “بمثابة النهائي” لبطولة الليغا التي يتصدرها العملاق المدريدي بفارق 3 نقاط عن برشلونة، فضلا عن امتلاكه لمباراة مؤجلة.

وفي المقابل، اعتبر نظيره الفرنسي زين الدين زيدان أن “كل مباراة متبقية هذا الموسم بمثابة النهائي”.

وقال “زيزو” ردا على سؤال من “فرانس برس” عن الفريق المرشح للفوز باللقب: “يتعين علينا اللعب، القتال والعمل في هذه المباراة. قد يعتقد الناس أن هناك فريقا مرشحا أكثر من الآخر، لكننا سنواجه فريقا كبيرا، وندرك هذا الأمر”.

بينما قال إنريكي: “ما يهمني أن نرى نوعية فريقنا وليس نوعية ريال مدريد. ريال أفضل في اللعب الهوائي، ويجب أن نتفادى هذا الأمر. هذه مباراة حاسمة ونعتبرها بمثابة النهائي”.

وتوالت الأسئلة للمدربين على النحو التالي: هل تعتقد أن برشلونة سيكون محبطا، الأحد، بعد سقوطه الأربعاء في دوري أبطال أوروبا؟

زيدان: “لا أعتقد، وإذا فكرنا بهذا الأمر نكون مخطئين. هذا فريق ممتاز أظهر معدنه طوال الموسم. لا يوجد أي ضغوط عليهم باللعب في (ملعب) برنابيو. يجب أن نقدم مباراة كبيرة، لأن ما حصل هذا الأسبوع أصبح من الماضي”.

إنريكي: “مستوى لاعبي فريقي في غاية التميز، ولقد نجحوا بالتعويض أكثر من مرة. هم جاهزون لاستعادة أعلى مستوى لهم. أرى الفريق في دينامية جيدة. بالطبع عندما نسقط ونهدر فرص احراز اللقب في مسابقة يكون خبرا سيئا لنا، لكن هذه الرياضة وكل لاعب كرة قدم محترف متخصص في هذه الظروف”.

كيف تتعامل مع ضغوط هذه المباراة؟

زيدان: “الضغط، نعيشه دوما. لكن هذا ليس أمرا سيئا، لدينا مجرد مباراة هامة نخوضها، وهذا كل شيء. نحن مقتنعون بما نقوم به. سنواجه خصما بنوعية عالية، يمكن أن يهددنا في أي لحظة. نحترم ذلك ونحن مستعدون”.

إنريكي: “يجب أن نتعامل معه في أفضل طريقة. هذا محفز بالنسبة لبعض اللاعبين، فيما يضغط على آخرين. بالنسبة لي المحفز الرائع، هو فكرة التساوي مع ريال بحال الفوز”.

هل هذه المباراة حاسمة في الصراع على اللقب؟

زيدان: “صدقا، أعتقد انها ليست حاسمة، مهما حصل. يبقى لنا 7 مباريات نهائية (في الليغا) وهذا يبدأ غدا. سنتقدم مباراة تلو الأخرى حتى النهاية”.

إنريكي: “مع اقتراب نهاية البطولة، هذه مرحلة حاسمة. يمكن لهذا الكلاسيكو أن ينهي الليغا أو يجعلها أكثر تنافسية. بالنسبة لنا هذه مباراة نهاية، ووحده الفوز يعنينا”.

كيف يدخل النجمان كريستيانو رونالدو (ريال) وليونيل ميسي (برشلونة) هذه المباراة؟

زيدان: “(رونالدو) جاهز جسديا، معنويا وذهنيا لخوض مباراة كبيرة، مثل بقية اللاعبين. نحن معتادون على رؤية كريستيانو في المباريات الكبرى، وهذا جيد جدا، سيظهر ذلك غدا. لديه الطاقة وينقلها إلى الفريق”.

إنريكي: “أعتقد انه الوقت المثالي لنشاهد قوة برشلونة، لكن ليس جيدا أن نركز على لاعب أو اثنين. نحن بحاجة أن يظهر برشلونة كفريق أفضل وجه له وبدءا من هذه النقاط يبرع الأفراد”.