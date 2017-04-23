وفيات اليوم الأحد 23 / 4 / 2017

سليمان عبدالله علي الراشد 49 عاما، شيع، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: سعد العبدالله، ق8، ش868، م19، بجانب ثانوية فوزية الصبيح، ت: 99046709، 99329631

هيلة راشد حمد المنيع 77 عاماً، شيعت، الرجال: العمرية، ق3، ش101، م31، النساء: العمرية، ق3، الشارع الثالث، م31، ت: 99781912، 66990606

فاطمة أحمد الصالح أرملة ناصر عبدالعزيز السعيد 73 عاما، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: العميرية، ق3، ش3، م26، النساء: جنوب السرة، الزهراء، ق2، ش201، م10، ت: 66605552، 99191080

حسين فهيد أبو فاس العجمي 64 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة الجهراء، سعد العبدالله، ق8، ش806، م1284 ازرق18، ت: 60066661، 66606061