ميسي يزين تألقه في الكلاسيكو برقم تاريخي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، تحطيم الأرقام القياسية خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الأحد، في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

سجل ميسي هدفين ليقود البارسا للفوز 3-2، وانتزاع انتصار ثمين من معقل الملكي، كما وصل إلى الهدف 500 طوال مسيرته بقميص الفريق الكتالوني، ورفع رصيده في الكلاسيكو إلى 23 هدفًا في 34 مباراة.

وسجل ميسي 500 هدفًا في 577 لبرشلونة، منها 284 هدفًا في 279 مباراة بملعب “كامب نو” معقل البارسا، و204 هدفًا في 281 مباراة بملاعب المنافسين محليا وأوروبيا، و12 هدفًا في 17 مباراة على ملاعب محايدة، إضافة إلى 37 هاتريك في مشوار النجم الأرجنتيني.

كما رفع ليونيل ميسي رصيده إلى 31 هدفًا يتزعم بها صدارة هدافي الليجا.