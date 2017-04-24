ميسي يصعق الريال.. ويشعل الليغا

تغلب برشلونة على مضيفة ريال مدريد 3-2، ضمن منافسات الأسبوع 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين برشلونة بفوزه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد أن كان أيضا صاحب هدف التعادل الأول في الدقيقة 33، بعدما افتتح ريال التسجيل عبر البرازيلي كاسيميرو (28).

وتقدم برشلونة للمرة الأولى في الدقيقة 73 عبر الكرواتي ايفان راكيتيتش، لكن ريال أدرك التعادل عبر البديل الكولومبي خاميس رودريغيز (86) رغم النقص العددي في صفوف “الميرنغي” بعد طرد قائده سيرخيو راموس في الدقيقة 77.