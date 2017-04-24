بلاد العم السام “لن ترحل” المهاجرين الأطفال

قال جون كيلي وزير الأمن الداخلي الأميركي، الأحد، إن الوزارة لن ترحل المهاجرين الذين أتوا إلى الولايات المتحدة كأطفال، على الرغم من تضارب التصريحات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن ذلك.

جاء ذلك عندما طلب من كيلي في برامج حوارية الأحد، توضيح موقف وزارته بشأن وضع المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا يحظون بحماية في ظل برنامج في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، فقال إن الوزارة لا تركز إلا على ترحيل المجرمين الخطرين.

وقال كيلي لشبكة (سي.إن.إن) “وزارتي لا تستهدف من يعرفون بالحالمين ” في إشارة إلى الاسم الذي لُقب به الأشخاص الذين تمنحهم السلطات حماية بموجب برنامج وضعه أوباما ومدده ترامب.

ونقلت رويترز عن كيلي قوله: “لدينا عدد أكبر بكثير من المجرمين المهمين الذين نلاحقهم.”

وقال ترامب “ليس هناك ما يخشاه “الحالمون، لكن وزير العدل جيفسيشنز قال الأسبوع الماضي إن المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة أطفالا “عرضة لأن يتم ترحيلهم “.

وتراجع سيشنز الأحد عن تصريحه.