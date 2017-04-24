مجلس الوزراء: إجازة الحج 30 يوما لقوة الشرطة

الكويت – 24 – 4 (كونا) — عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح اليوم في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي:

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة التي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات اضافة إلى مناقشة القضايا موضع الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ما تعلق بالقضية الفلسطينية والتطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة زيغمار غابرييل وفحوى المحادثات التي تمت وتناولت بحث سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وبالأخص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية اضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو الأسبوع الماضي التي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات والميادين حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين ومذكرة تفاهم في المجال الرياضي إضافة إلى برنامج العمل للتعاون التعليمي والعلمي.

كما شرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح للمجلس فحوى المحادثات التي أجراها مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش بريت ماكفورك خلال الزيارة التي يقوم بها للبلاد التي استهدفت تقديم الشكر لدولة الكويت لكل ما تقوم به في سبيل محاربة التنظيم الإرهابي كما تم بحث سبل تعزيز الحملة المناهضة لهذا التنظيم.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح بشأن نتائج مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية واجتماع الدورة الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة مؤخرا حيث تم مناقشة جملة من المواضيع التي تهم نشاط الهيئات المالية العربية والتأكيد على أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية والجهود في تحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية في المنطقة العربية ودور مساهمة المؤسسات الدولية لجهود إعادة الإعمار في بعض الدول العربية التي تعاني من الصراعات والحروب فيها كما دعا الاجتماع إلى تنويع مصادر الدخل وضبط أوضاع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتطوير أسواق رأس المال وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاندماج الاقتصادي والمالي الإقليمي للارتقاء بالاستثمارات العربية البينية والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية.

ومن جانب آخر رحب المجلس بالزيارة التي يقوم بها للبلاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمصر وسائر بلاد المهجر والوفد المرافق له التي تأتي في إطار المساعي التي يقوم بها لدعم السلام ونشر المحبة وتعزيز البناء في أرجاء الوطن العربي والعالم متمنيا له طيب الإقامة في البلاد.

كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها تنفيذا للمادة رقم (2) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة الذي يهدف إلى تقصير مدة إجازة الحج من أربعين يوما لتصبح ثلاثين يوما لما تقتضيه مصلحة العمل وطبيعته الخاصة أسوة بما هو معمول به في المادة (43) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية 1997.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد عبر المجلس عن خالص تهانيه وصادق مشاعره إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة إطلاق المواطنين السعوديين والقطريين الذين اختطفوا في العراق وعودتهم سالمين إلى أوطانهم وهم يتمتعون بصحة جيدة سائلا الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على البلدين الشقيقين.

وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي الشقيق لضحايا سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أثناء تأدية مهامها العملياتيه في محافظة مأرب الذي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود من ضمن القوات المسلحة السعودية وهم يؤدون واجبهم الوطني سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث المؤسف بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن ينزلهم منازل الشهداء ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي على كنيسة دير سانت كاترين في سيناء يوم الثلاثاء الماضي الذي أسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة أخرين مؤكدا على موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية.

كما عبر المجلس عن خالص التهاني والتبريكات إلى فخامة رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء الشعبي العام على التعديلات الدستورية معربا عن الأمل في تحقيق الكثير من الإنجازات التنموية وكل ما فيه مصلحة وتقدم وازدهار الشعب التركي الصديق.

كما أعرب المجلس عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرا في جادة الشانزليزية في باريس منددا بهذا العمل الإجرامي الجبان مؤكدا دعم دولة الكويت لما تتخذه جمهورية فرنسا من إجراءات في محاربة الإرهاب وعلى موقف الكويت المبدئي في رفض وإدانة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله.