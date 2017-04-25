رجل دولة وقائد وطني تسامى على الفردية لصالح الجماعة

نال خطاب النائب السابق وأمين عام حركة العمل الشعبي مسلم البراك اهتماما كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية والاأكاديمية ذلك الخطاب الذي ألقاه مساء أمس الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧ في حفل العشاء الذي أقامته “حشد” بمناسبة خروج البراك من المعتقل تنفذا لحكم صدر بحقه بسجنه عامين على خلفية القاءه خطابه الشهير في ندوة “كفى عبثا”.

وأجمعت تلك الأوساط على وصف خطابه على أنه خطاب رجل دولة بامتياز.

وأشادت تلك الأوساط بما ورد في الخطاب الذي حمل توصيفا دقيقا للواقع ورؤية مستقبلية للكويت على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

فيما رأى آخرون أن خطابه وثق لتحول البراك من العمل النقابي ثم البرلماني والآن كقائد سياسي ورجل دولة بامتياز وذلك وفق ردود أفعال رصدتها على موقع التدوين المصغر تويتر: وفيما بعض ردود الأفعال تلك:

كلمة مسلم البراك الليلة عميقة الأبعاد، ثابتة في المبادئ مرنة في الوسائل وتصالحية تجاه كل المجتمع ونظامه في إطار العدالة والتوازن. كلمة مميزة — Shafeeq Ghabra (@ShafeeqGhabra) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

أهم ما ميّز خطاب الأخ العزيز مسلم البراك اليوم الصراحة والإتزان والثبات على المبدأ. بيض الله وجهك يابوحمود. — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

الحمدالله على سلامتك يامسلم البراك،

خطابك اليوم سحب البساط من كل خصومك و حطهم في مأزق سياسي حساس!

Well crafted sppeech

✔️ — safa Alhashem (@safaalhashem) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب رجل دولة #مسلم_البراك — خالد الفضالة (@Alfadala) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب الانتقال من نقابي سابق وبرلماني مخضرم إلى قائد سياسي ورجل دولة — يوسف الشطي (@YB_Alshatti) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

كلمة #مسلم_البراك اليوم كانت خطاب زعيم سياسي ورجل دولة مصلح — المحامي د. محمد منور (@MohammedMenwer) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

دخل "السجن" كسياسي وخرج منه رجل "دولة" خطاب متزن وجامع ولازالت هناك اطراف تبحث في زرع الفتنه واستمرار الازمة — خليفة خالد المزين (@KhalifaALmuzain) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

مسلم الآن علي إرتفاع ٤٠ الف قدم عن سطح الأرض خطاب وطني بإمتياز — جاسر الجدعي (@jasser_aljade) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب مسلّم البرّاك خطاب مزج بين الواقعية السياسية وبين الوعي الكامل بأصل المشكلة وسبل حلّها وفق خطوات “ممكنة” إذا وجدت عقلا لدى السلطة — CDM : طارق المطيري (@al_tariq2009) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

سلمت يا مسلم البراك، لقد كان حقاً خطاباً سياسياً من رجل دولة، خطاباً رسم الطريق للخروجً من الأزمة… وعلى السلطة أن تسمعه جيداً. — أحمد الديين (@Ahmadaldeyain) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

#مسلم_البراك فوق ماهو فيه من رمزية وطنية خطاب الليلة يجعل منه مرجعية سياسية تجمع حولها قدرا كبيرا من الشعب لن تجمعهم أية مرجعية أخرى — Che: سعد ناصر العجمي (@dr_s3d) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب مسلم البراك اعطى الحكومه المستنفره عشرة صفر خطاب رجل دوله نظيف حريص على بلده و نظامه ولا نامت اعين السفهاء — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

تسامى مسلم البراك على جراحه و القى خطاب يكتب بماء الذهب و التزم بالثوابت الوطنيه و الدستوريه و وجه قواعده للالتزام فيها فكان خطاب رجل دوله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

يقول عمنا ماركس“أكتفى الفلاسفة بتفسير العالم، ولكن المهم هو تغييره” خطاب مسلم البراك يحدد المهم ولا يكتفي بالتفسير، خطاب وطني صريح وموفق. — أبوعسم (@abo3asam) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

كان خطاب مسلم البراك قبل قليل نموذج للخطاب الوطني الديمقراطي المدني، الذي يرسم طريقاً للخروج بالكويت من أزمتها الحالية، سلمت ودمت يا بو حمود — د. فواز فرحان (@FawazFarhan) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب وطني راقي. خطاب يبني دولة. خطاب حضاري تقدمي. شكرا مسلم — أنور الفكر (@AnwarAlFicker) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

حقيقة

كلمة #مسلم_البراك متوازنة و واقعية و صريحة و عقلانية وهي خطاب لكل شخص حريص على البلد واستقراره سياسيا واقتصاديا

أحسنت بوحمود#الكويت — أنور مساعد الطبطبائي (@anwartab) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب #مسلم_البراك تضمن :

– تصوره للمرحلة.

– شجاعة الاعتراف والمراجعة..

– تأكيد على الثبات في رؤية الحل والمخرج.

– طرح تصالحي جامع. — علي السند (@al_snd) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب عقلاني اعاد الثقة للشارع و وضع خارطة الطريق للشعب وحمّل المواطنين مسؤوليتهم الأخلاقية لإنتشال البلد من حالة الضياع #مسلم_البراك — مـحـمـد البليهيس (@M_alblihes) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب #مسلم_البراك نموذج للخطاب السياسي الوطني المتزن والذي يجمع ولا يفرق، ويرسم طريقاً نحو الخروج من الأزمة… سلمت يداك يا بو حمود. — د. حمد الأنصاري (@H_AlAnsari) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب مسلم البراك خطاب رجل دوله يتسامى على جراحه لمصلحة الوطن ولتحقيق مصلحة الشعب وان النضال السياسي الهدف منه تحقيق العدالة#مسلم_البراك — المحامي حمد الرومي (@botherar) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب الرمز مسلم البراك الليلة يكشف عن وعي وإدراكك ووعي ووطنية عالية، وعن رجل دولة من الطراز الرفيع#خطاب_مسلم_البراك — د.محمد مساعد الدوسري (@maldosri) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب رشيد شخص الواقع المختل وأكد على الثوابت ورسم طريق الخروج من الأزمة، داعيا للوحدة الوطنية والعمل السياسي الجماعي..#خطاب_مسلم_البراك — فيصل اليحيى (@faisalalyahya) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب متوازن لا يخرج الا من قائد وطني بإمتياز سمى فيه مسلّم البراك على الجراح… ووضع السلطة أمام مسئولياتها.

#خطاب_مسلم_البراك#مسلم_البراك — محمد العريمان (@MhmdAloraiman) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

#خطاب_مسلم_البراك

يُسجل للسيد مسلم البراك في خطابه اليوم ..

أنه أول سياسي في تاريخ الكويت يقول …

" نعم لقد أخطأنا"

💐 — د/ عبدالمطلب بهبهاني (@DrBehbehaniAM) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

خطاب حافظ على الثوابت ودعم جهود الإصلاح وتسامى على حظ الفرد لصالح الشعب وحظ النفس لصالح الوطن .. #خطاب_مسلم_البراك — د. خالد شخير المطيري (@drkaledshukhair) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

الشعشوع: خطاب تاريخي

من جهته أكد الكاتب الصحفي سالم الشعشوع ان خطاب النائب السابق مسلم البراك “تاريخي” وضع من خلاله النقاط على الحروف وهو اعلان مرحة اصلاحية جديدة عنوانها التعاون والعمل المشترك وكان عنوانه الشباب.