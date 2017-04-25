محليات أوساط شعبية وسياسية وأكاديمية عن #خطاب_مسلم_البراك :

رجل دولة وقائد وطني تسامى على الفردية لصالح الجماعة

محرر المحليات
منذ 2 ساعتين
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نال خطاب النائب السابق وأمين عام حركة العمل الشعبي مسلم البراك اهتماما كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية والاأكاديمية ذلك الخطاب الذي ألقاه مساء أمس الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧ في حفل العشاء الذي أقامته “حشد” بمناسبة خروج البراك من المعتقل تنفذا لحكم صدر بحقه بسجنه عامين على خلفية القاءه خطابه الشهير في ندوة “كفى عبثا”.

وأجمعت تلك الأوساط على وصف خطابه على أنه خطاب رجل دولة بامتياز.

وأشادت تلك الأوساط بما ورد في الخطاب الذي حمل توصيفا دقيقا للواقع ورؤية مستقبلية للكويت على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

فيما رأى آخرون أن خطابه وثق لتحول البراك من العمل النقابي ثم البرلماني والآن كقائد سياسي ورجل دولة بامتياز وذلك وفق ردود أفعال رصدتها على موقع التدوين المصغر تويتر: وفيما بعض ردود الأفعال تلك:

الشعشوع: خطاب تاريخي

من جهته أكد الكاتب الصحفي سالم الشعشوع ان خطاب النائب السابق مسلم البراك “تاريخي” وضع من خلاله النقاط على الحروف وهو اعلان مرحة اصلاحية جديدة عنوانها التعاون والعمل المشترك وكان عنوانه الشباب.

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