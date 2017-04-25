جورج بوش الأب باق في المستشفى لأيام أُخر

قال مستشفى في هيوستون بولاية تكساس يقيم فيه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب إن بوش سيبقى عدة أيام أخر في المستشفى حيث يعالج من التهاب رئوي.

وقال مركز هيوستون الطبي إن بوش (92 عاما) “لا يزال في حالة معنوية جيدة وإنه يخلد للراحة.”

وأضاف المستشفى في بيان مكتوب “سيبقى السيد بوش في المستشفى لأيام قليلة أخرى تحت الملاحظة ويأمل فريقه الطبي خروجه من المستشفى بنهاية الأسبوع.”

كان جيم مكغراث، المتحدث باسم الرئيس الأميركي السابق، أحال رويترز إلى بيان المستشفى.

وقال مكغراث إن بوش، الذي كان رئيسا للولايات المتحدة بين 1989 و1993 ووالد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، نقل إلى المستشفى في 14 أبريل نيسان وهو يعاني من سعال جرى تشخيصه لاحقا على أنها حالة بسيطة من الالتهاب الرئوي.

كان بوش أمضى بسبب نوبة سابقة من الإلتهاب الرئوي أكثر من أسبوعين في مستشفى ميثوديست بهيوستن في يناير كانون الثاني.