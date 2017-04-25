مجلس الامة كلف “الداخلية” البرلمانية بالتحقيق في “شبهات تزوير الجنسية”

وافق مجلس الامة خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء على الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء بشأن تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق فيما أثير حول “وجود شبهات تزوير بالجنسية الكويتية” على ان تحيل تقريرها بهذا الشأن الى المجلس بداية دور الانعقاد المقبل.

جاء ذلك خلال مناقشة (المجلس) بند طلبات تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق التي تقدم بها عدد من الاعضاء.

كما وافق المجلس على الاقتراح النيابي بتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون البيئة وتمت تزكية ثلاثة اعضاء لها هم النواب الدكتور عبدالكريم الكندري وعادل الدمخي وعبدالله فهاد العنزي.

ووافق المجلس ايضا على اقتراحين بشأن تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بالتحقيق في تداعيات وتأثيرات عاصفة الأمطار التي شهدتها البلاد على ان تقدم تقريرها إلى المجلس في غضون ثلاثة اشهر.

كما وافق المجلس بأغلبية على اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي من منصبها وتمت تزكية النواب صالح عاشور وعسكر العنزي ونايف المرداس وخليل الصالح والدكتور جمعان الحربش لعضويتها.

ووافق مجلس الامة ايضا على اقتراح بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بالتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح استعداد (الإعلام) لفتح ما لديها من ملفات لاعضاء لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية.

وقال الشيخ محمد العبدالله خلال مداخلة له في الجلسة انه ليس لديه مانع من الموافقة على تشكيل هذه اللجنة معربا عن أمله بأن يكون طلب تشكيل اللجنة “محدد بوقت معين”.