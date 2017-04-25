184 طلبا مع انتهاء فترة استقبال طلبات اعادة النظر بالجناسي المسحوبة

أعلن امين سر لجنة النظر في إعادة الجناسي المسحوبة الدكتور نايف العجمي انتهاء الفترة المحددة لاستقبال طلبات إعادة النظر في قرارات السحب والفقد والاسقاط للجناسي وذلك مع نهاية الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل الحالي.

وقال العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اللجنة بدأت باستقبال الطلبات في الأسبوعين الماضيين موضحا ان مجموع الطلبات التي قدمت للجنة بلغ (184) طلبا منها (33) طلبا ترجع قرارات سحبها أو فقدها إلى فترة ما قبل الغزو العراقي للكويت اضافة الى (151) طلبا ترجع الى فترة ما بعد التحرير حتى تاريخ نزول اعلان اللجنة.

وأكد ان اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها وتقوم بمراجعة متأنية للملفات المنظورة كافة مبينا انه فور انتهائها من ذلك سترفع توصياتها لرئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء.