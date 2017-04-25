وفيات اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2017

عباس عبدالله حسين أبل، 77 عاما، شيع، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، النساء: الرميثية، ق 9، شارع أسامه بن زيد، م 20، ت: 99812197، 25651216.

دغيمة سالم ركدان المرتكي،زوجة : خالد ماضي ملحم العازمي، 69 عاما، شيعت،الصباحية، ق 3، ش 16، م 1110، ت: 66521384.

أحمد جعفر جاسم الكندري، 54 عاما، شيع، الرجال : الشعب، ديوان الكنادرة، النساء : الأندلس، ق 13، ش 10، م 19،ت: 55530030، 55510010.

فالح طلق فالح المطيري، 70 عاما، شيع، الفردوس، ق 7، ش 1، ج 6، م 52، 99122588، 66767543.

أحمد محمد عبد الرحيم أحمد الكندري، 80 عاما، شيع، الرجال : الشعب، ديوان الكنادرة، النساء : غرناطة، ق 2، ش 4، م 192، ت: 55626266.

حمد حمد ناصر السعيد،82 عاما، يشيع الأربعاء، الرجال : كيفان، ق 4، شارع عبدالعزيز الصرعاوي، م 55، النساء : قرطبة، ق 2، الشارع الأول، م 49،ت: 94900341، 66003645.