“اتحاد التطبيقي” يطالب بفتح فروع جديدة لكليات ومعاهد الهيئة بالأحمدي‎

قال رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله فلاح الصعفاك أن الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة في تزايد مستمر عام بعد عام ولا بد من البدء في مشروعات جديدة لمواجهة تلك الأعداد الكبيرة من خريجي الثانوية.

وطالب الصعفاك إدارة الهيئة بالبدء فورا في إنشاء فروع جديدة لكليات ومعاهد الهيئة بمحافظة الأحمدي، مشيرا إلى أن تلك الفروع الجديدة من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من المستجدين مما يوفر فرص تعليمية لأبناء الكويت وتخفيف الكثافة الطلابية الحالية، مضيفا أن هناك ضرورة لإنشاء جامعات حكومية جديدة، حيث أن أعداد المستجدين تتزايد بشكل كبير ولابد من الاستعداد لاستقبال تلك الأعداد قبل استفحال الأمر.