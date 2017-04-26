أبل يؤكد قدرته على مواجهة طلب الاستجواب المقدم له

اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل اليوم الاربعاء قدرته على مواجهة طلب الاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري ويضم اربعة محاور.

جاء ذلك في تصريح ادلى به ابل للصحافيين عقب انتهاء جلسة المجلس العادية التكميلية التي شهدت مناقشة الاجراءات الحكومية بشأن توفير المساكن للمواطنين وخطتها الاسكانية في السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنى التحتية لجميع المشاريع الاسكانية واستيضاح سياسة الحكومة في هذا الصدد وتبادل الاراء حولها.

واوضح ان “الاستجواب حق للنائب والحكومة لن تجزع من الاستجوابات وسنقوم بالرد على محاور الاستجواب وتفنيدها وسيكون الرأي النهائي لاعضاء مجلس الامة”.

وبشأن ماقدمه خلال جلسة اليوم بخصوص القضية الاسكانية قال ابل انه “من المهم في هذه المرحلة ان يكون اعضاء مجلس الامة على اطلاع بسير اعمال المشاريع الاسكانية التي تقوم بها الدولة والتحقق من جدولتها والالتزام بها” مؤكدا الحرص على اخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار لمعالجتها.

يذكر ان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اعلن خلال جلسة اليوم انه تسلم طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري الى الوزير ابل بصفته في مكتبه وفقا للائحة الداخلية للمجلس.

ويتعلق المحور الاول من الاستجواب وفق ما اعتبره مقدمه ب”محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبيخات وجابر الاحمد وصباح الاحمد وعدم محاسبتهم على الاخطاء الجسيمة في اعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح اخطاء هذه الشركات”.

وجاء في المحور الثاني وفق ما رآه مقدمه ب”مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني”.

كما نص المحور الثالث وفق ما اشار اليه مقدم طلب الاستجواب على “قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع الى جنوب المطلاع دون الاخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا”.

في حين نص المحور الرابع من الاستجواب وفق ما اعتبره مقدمه ب”تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الاسكانية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2017 بتاريخ وتناقضها مع ردوده على الاسئلة التي وجهت له منهم”.