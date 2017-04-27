بدلاء “الريال” يكتسحون ديبورتيفو رغم عقدة الملعب وجمهور الملكي غاضب من زيدان: لماذا لم تلعب بهم بالكلاسيكو

اكتسح ريال مدريد، مضيفه ديبوريفو لاكورونيا (6-2) اليوم الأربعاء، على ملعب “ريازور” ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة، في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة، الذي اكتسح في وقت سابق من اليوم، على ملعب الكامب نو، ضيفه أوساسونا (7-1).

شراك مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، تشكيلة من اللاعبين البدلاء، في المباراة، واستعاد خلالها خدمات المدافع الفرنسي رافاييل فاران، العائد من الإصابة.

افتتح ريال مدريد، التسجيل في الدقيقة الأولى، عبر ألفارو موراتا، الذي تلقى تمريرة من إيسكو في الجهة اليمنى ليسدد في الزاوية الضيقة لمرمى الفريق المضيف.

وأضاف خاميس رودريجيز، الهدف الثاني، بعد عرضية من لوكاس فاسكيز، قابلها الدولي الكولومبي بلمسة واحدة في الشباك بالدقيقة (14).

وقلص ديبورتيفو الفارق في الدقيقة (35) بهدف أحرزه فوران اندوني، من متابعة سريعة لكرة على مقربة مترين من مرمى ريال مدريد.

لكن لوكاس فاسكيز، ترك بصمته على اللقاء بهدف ثالث للفريق الضيف في الدقيقة (44)، بعد استغلاله تمريرة من الظهير الأيسر مارسيلو.

وسجل خاميس رودريجيز، هدفه الثاني بالمباراة، والرابع لريال مدريد بالدقيقة (66)، بعدما انفرد زميله موراتا بالمرمى، وتخطى الحارس قبل أن تضيق الزاوية عليه ليمرر لخاميس، الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

وتوج إيسكو، جهوده بهدف في الدقيقة (77)، بعدما تابع بسهولة تمريرة متقنة من زميله لوكاس فاسكيز، قبل أن يسجل البديل خوسيلو، ثاني أهداف ديبورتيفو بكرة رأسية في الدقيقة (84).

واختتم البديل البرازيلي كاسيميرو، أهداف ريال مدريد في الدقيقة (87) بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.