“تويتر” تمنع بريطانيا من مراقبة بيانات المستخدمين

قدمت الحكومة البريطانية احتجاجا لشركة تويتر بشأن منع الحكومة من الاطلاع على بيانات المستخدمين، وفقا لمتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

ونقلت صحيفة ذي تليغراف البريطانية عن مصادر في قطاع تكنولوجيا المعلومات قولها إن تويتر ألغى إمكانية الاطلاع على معلومات ساعدت أجهزة الشرطة والمخابرات على رصد المؤامرات ضمن جهود الشركة لوقف استعمال بيانات المستخدمين لأغراض المراقبة.

وقال المتحدث الحكومي للصحفيين “نحتج على هذا القرار. نجري محادثات مع تويتر بشأن السماح لنا بالاطلاع على هذه البيانات”.

وأضاف أنه يجب أن تلعب شركات التواصل الاجتماعي دورا في جهود الحكومة لمحاربة الإرهاب.