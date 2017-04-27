مقتل عدد من الجنود الإيرانيين على الحدود مع باكستان

قتل عشرة من أفراد قوات حرس الحدود الإيرانية، الأربعاء، في غارة عبر الحدود مع باكستان، بحسب وكالة تسنيم للأنباء.

وأضافت الوكالة أن جماعة جيش العدل أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وأشارت إلى أن كمينا نصبته الجماعة في منطقة ميرجاوه في إقليم سستان وبلوخستان عند النقطة صفر على الحدود مع باكستان.

وقالت الشرطة الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن أفراد حرس الحدود قتلوا باستخدام بنادق بعيدة المدى “وتتحمل الحكومة الباكستانية المسؤولية الكاملة عن الهجوم”.

ويشهد إقليم سستان وبلوخستان في جنوب شرق إيران اضطرابات منذ فترة طويلة والذي يهيمن السنة على سكان الإقليم.

وجيش العدل جماعة سنية نفذت عدة هجمات من قبل ضد قوات الأمن الإيرانية بهدف جذب الأنظار إلى ما تقول إنه تمييز ضد السنة وعرقية البلوخ بالإقليم.

كانت الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن هجمات قتلت ثمانية من أفراد حرس الحدود في أبريل نيسان 2015 و14 منهم أيضا في أكتوبر تشرين الأول 2013.