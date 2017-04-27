طقس اليوم: غائم جزئيا.. والعظمى 36

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غائم جزئيا والرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس غائم جزئيا والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، ليلا.

وقالت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 36 والصغرى 22.

حالة البحر :

نهاراً : خفيف إلى معتدل الموج .. ارتفاع الموج : 1 – 4 قدم

ليلاً: خفيف إلى معتدل الموج .. ارتفاع الموج : 1 – 4 قدم