وفيات اليوم الخميس 27 / 4 / 2017

عبد الرزاق أحمد علي مبارك، 64 عاما، (شيع)، الرجال: حطين، ق3، ش307، م1، تلفون: 90906434 – 99857571، النساء: السلام، ق7، ش714، م5، تلفون: 99606955

محمد جمال محمد علي، 43 عاما، (شيع)، الرميثية، حسينية القائم، ق3، شارع طاهر البغلي، مقابل مدرسة ملا حسن الكندري، تلفون: 99787529 – 66750303

ضحية سالم بو هدلك الرشيدي، زوجة/ شريد مسلم الرشيدي، 71 عاما، (شيعت)، الرجال: عبد الله المبارك، ق6، ش633، م9، تلفون: 99728881، النساء: عبد الله المبارك، ق8، ش809، م15

عبد الوهاب غانم ابراهيم جبر الغانم، 68 عاما، (شيع)، الرجال: الفيحاء، ق2، ش20، م11، ديوان الغانم، تلفون: 62220902، النساء: صباح السالم، ق6، الشارع الاول، ج8، م2، تلفون: 55880070

عوض صلاح عياده الرشيدي، 77 عاما، (شيع)، الرجال: القيروان، ق2، ش202، م7، تلفون: 99616659، النساء: الدوحة، ق1، الشارع الرابع، م24

دوله محمد علي، أرملة/ عباس غلوم علي النداف، 76 عاما، (شيعت)، سلوى، ق1، ش7، م27، حسينية الإمام الحسن، تلفون: 97883282 – 99521461

فارس علي أحمد الهلال، 13 عاما، (شيع)، الرجال: المقبرة فقط، تلفون: 99022722، النساء: العدان، ق7، ش15، م19، تلفون: 55537373

عبد الوهاب عبد الرزاق الرشيدان، 89 عاما، (شيع)، الرجال: قرطبة، ق2، الشارع الاول، م14، تلفون: 99521102، النساء: كيفان، ق1، ش19، م4، تلفون: 96021700

فاطمة علي عبد الله أحمد، زوجة/ أحمد محمد الأنصاري، 61 عاما، (شيعت)، الرجال: الزهراء، ق2، ش230، م24، ديوان الأنصاري، تلفون: 97808012، النساء: العدان، ق7، ش20، م63

مبارك باتل جاسر المعصب، 63 عاما، (التشييع بعد صلاة عصر الغد)، الرجال: الرحاب، ق2، ش5، م2، تلفون: 97969622، النساء: الرحاب، ق3، ش15، م34، تلفون: 99927770

غزيل مسحل سعود المطيري، أرملة/ محمد مطلق مصيبيح المطيري، 74 عاما، (التشييع بعد صلاة عصر الغد)، الفردوس، ق5، ش1، ج11، م25، مقابل شارع عائشة أم المؤمنين، تلفون: 97993077 – 60000940