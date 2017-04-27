“التطبيقي” تعلن تخصصات وشروط التقديم للفصل الدراسي الأول من العام المقبل

(كونا) – أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية التخصصات المتاحة ونسب القبول وشروط التقديم بالهيئة للفصل الدراسي الأول 2017/2018.

وكشف مساعد عميد القبول بالهيئة حمد غانم آل علي في تصريح صحافي اليوم الخميس عن فتح الباب لرفع الوثائق المطلوبة الكترونيا والذي سيستمر لغاية يوم 20 من شهر يونيو المقبل عن طريق الموقع الرسمي للهيئة.

وأكد آل علي استطاعة المتقدم الدخول الى نظام الوثائق الالكترونية والاطلاع على المستندات المطلوبة وتحديد فئة التقديم وارفاق المستندات المطلوبة ثم تحديد موعد مراجعة إدارة القبول حسب الموعد المحدد لكي يتم التدقيق على المستندات التي تم رفعها.

وأوضح ان استلام المستندات وحفظها يتم آليا وبعد اعتماد الطلب سيسمح للطالب بتقديم الرغبات خلال الفترة من تاريخ الثالث وحتى 22 من شهر يونيو المقبل.

وقال ان الفئات المطلوب منها الدخول على موقع الهيئة ورفع المستندات في نظام الوثائق الالكتروني هي المواطنين من شريحة المجازين دراسيا (موظف حكومي) وتشمل الموظفين الراغبين بالالتحاق بالكليات ولديهم موافقة مبدئية على الإجازة الدراسية محددة التخصص من الجهات المختصة الى جانب شريحة عدم التعارض (موظف حكومي يرغب بالمعاهد والدورات وموظف قطاع خاص يرغب بالكليات او المعاهد او الدورات) وتشمل الموظفين الراغبين بالالتحاق بالمعاهد والدورات التدريبية وحاصلين على عدم تعارض من جهة عملهم.

واضاف ان الفئة الثالثة هي فئة الاستكمال الدراسي (غير موظف) وتشمل الحاصلين على الدبلوم من الهيئة ويرغبون في استكمال الدراسة في نفس التخصص فضلا عن فئات اخرى كذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم شهادة اثبات إعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفئة العسكريين (حاصل على ترشيح من الجهة العسكرية) وأصحاب الشهادات القديمة (2011 وما قبلها) شريطة أن يكون حاصلا على شهادة ثانوية قديمة.

وأوضح آل علي ان الحاصلين على شهادة الثانوية من خارج دولة الكويت يتطلب منهم عمل معادلة النسبة في إدارة القبول بمبنى رقم (11) قبل أن يقوم بطلب التقديم وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية (مدارس خاصة) من داخل دولة.

وفي ما يخص أبناء الكويتيات من غير محددي الجنسية (يشترط ان تكون شهادة حديثة) قال انه يتطلب منهم مخاطبة عمادة شؤون الطلبة اما من لديهم (قرار معاملة كويتي) يتطلب منهم رفع المستندات المطلوبة على الموقع.