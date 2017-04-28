ميسي: زيدان اللاعب الوحيد الذي طلبت قميصه

قال نجم برشلونة ليونيل ميسي إنه لم يطلب في حياته تبادل القميص مع أحد اللاعبين الذين واجههم طوال مسيرته، مؤكدا أنه خرق هذه القاعدة مرة واحدة حين طلب تبادل قميصه مع زين الدين زيدان النجم السابق لريال مدريد ومدربه الحالي.

وعادة ما يتسابق اللاعبون الذين يواجهون ميسي في مباريات ناديه برشلونة أو منتخبه الأرجنتين للظفر بقميص أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، غير أن «البرغوث» أكد أنه لم يسبق له طلب تبادل القميص إلا مرة واحدة.

وأوضح أنه طلب تبادل القميص مع زيدان خلال إحدى المواجهات التي كان ميسي يبصم فيها على بداياته مع النادي الكتالوني بينما كان زيدان النجم الأول لريال مدريد.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة «صن» البريطانية «لست من نوعية اللاعبين الذين يطلبون تبادل القمصان.. طلبت القميص مرة واحدة حين قابلت زيدان».