1000 جندي أميركي في سوريا بصلاحيات “مرنة”

أكد مسؤول في «القيادة الأميركية الوسطى» أن عدد القوات الأميركية المنتشرة في سوريا يصل إلى نحو ألف، وأن قائد هذه القوات يتمتع بصلاحيات مرنة تتيح له استقدام قوات إضافية في حال احتاج إلى ذلك.

وقال المقدم جوش جاك، المتحدث باسم «القيادة الأميركية الوسطى»، لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد احتياطي استراتيجي (من القوات) مخصص لـ«عملية العزم الصلب» (القوة المشتركة التي أنشأها التحالف العسكري الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق)، إلا أن الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند، قائد قوات العملية، يتمتع بصلاحية نشر قوات إضافية، مؤكدا أن «هذه القوات قد تأتي من أي مكان في العالم».

وجاءت تصريحات المسؤول عقب نقل تقارير صحافية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعطى الجيش سلطة تغيير نظام تحديد مستويات القوات في العراق وسوريا. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية, أول من أمس، هذا الإجراء، وقالت: «لم يطرأ أي تغيير على مستويات القوات الأميركية».