“يونايتد إيرلاينز” الأميركية تدفع تعويضاً ماليا غير معلن للطبيب المسحول

وصلت شركة طيران يونايتد إيرلاينز الأميركية إلى تسوية تتضمن مبلغاً مالياً، لم يتم الكشف عنه، مع “الطبيب المسحول”- الراكب الذي طُرد بالقوة من إحدى طائراتها في مطار بشيكاغو في وقت سابقٍ هذا الشهر، حسبما قال محامي الراكب الخميس 27 أبريل/نيسان 2017.

وكان الدكتور ديفيد داو، وهو طبيب أميركي من أصل فيتنامي، قد نُقل إلى المستشفى بعد أن قام حارس من شرطة طيران شيكاغو بجرّه من الطائرة لإفساح مكان لـ4 من أفراد طاقم الطائرة التي كانت في رحلة من مطار أوهير الدولي بالمدينة إلى لويزفيل في كنتاكي.

وأثارت هذه الواقعة هجوماً كبيراً على الشركة الأميركية وتسببت في خسارتها نحو مليار دولار من قيمتها السوقية عقب الواقعة.