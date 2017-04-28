“علي بابا”..الأكبر في العالم

أصبح صندوق سوق المال الذي أنشأته شركة التجارة الإلكترونية الصينية “علي بابا” هو الأكبر من نوعه في العالم، بأصول بلغت 165.6 مليار دولار، ليتجاوز نظيره التابع لـ”جي بي مورغان”، البالغة أصوله نحو 150 ملياراً.

ويعكس النمو السريع لصندوق “Yu’e Bao”، الذي أنشئ منذ 4 سنوات، الدور المتنامي الذي تلعبه الشركات التكنولوجية الصينية في قطاع الأعمال والاستثمار، فضلاً عن الحد من سيطرة الدولة على بعض الصناعات مثل التمويل، وذلك في وقت تتعرض صناديق سوق المال الأخرى لضغوط قوية من جراء تراجع أسعار الفائدة.

وفي الولايات المتحدة، شجعت التغييرات التنظيمية على تحوُّل الأموال من الصناديق الرئيسة التي تستثمر في ديون الشركات إلى الاستثمار في الديون الحكومية، لكن هذا الاتجاه بدأ في الأشهر الأخيرة، في حين ظلت تدفقات الصندوق التابع لـ”علي بابا” قوية.