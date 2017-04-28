“الكهرباء”: لا نية لإعادة مقترح تطبيق زيادة الأسعار على السكن الخاص

أوضح وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن التعرفة الجديدة للكهرباء والماء ستكون بواقع 5 فلوس للميغاواط وستطبق في 22 مايو على التجاري و22 أغسطس على الاستثماري و22 نوفمبر على القطاع الحكومي وفي 22 فبراير من العام المقبل على القطاعات الأخرى.

وأشار بوشهري إلى أن السكن الخاص معفى تماما من هذه الزيادة، مؤكدا أن المواطن المؤجر شقة للسكن في الاستثماري ستطبق عليه التعرفة الجديدة للكهرباء والماء اذا كان له سكن خاص آخر مسجل باسمه بحكم انه مستفيد بالدعم في ذلك السكن وبالتالي لا يجوز له الاستفادة من الدعم مرتين.

وذكر أن مقترح تطبيق الشرائح على السكن الخاص تم رفضه من قبل مجلس الامة رغم أهميته في ترشيد الاستهلاك ولا نية لإعادة المقترح في الوقت الحالي.