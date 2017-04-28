جامعة الكويت: السيطرة على حريق محدود في المدينة الجامعية بالشدادية نشب في “شاليه” لاحد مقاولي الباطن

قالت جامعة الكويت انه تمت السيطرة على حريق محدود نشب صباح اليوم الجمعة في مدينة (صباح السالم) الجامعية بمنطقة الشدادية.

وأوضح البرنامج الانشائي بجامعة الكويت في بيان صحافي ان الحريق نشب في “شاليه” تابعة لأحد مقاولي الباطن بمشروع اعمال الطرق ومواقف السيارات في مدينة (صباح السالم) الجامعية.

وأضاف انه تم اخماد الحريق المحدود عن طريق موظفي الأمن العاملين في موقع المشروع في فترة لم تتجاوز 15 دقيقة باستخدام مضخات الاطفاء الموجودة داخل الموقع.

وبين ان حجم الحريق كان “محدودا جدا” في موقع منعزل عن مباني ومرافق الحرم الجامعي مؤكدا انه لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على سير الأعمال في مشروع المدينة الجامعية.

وأفاد البرنامج انه تم استدعاء المقاول المسؤول عن الموقع ورجال الاطفاء في اجراء احترازي للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق في “الشاليه” الذي كان يستخدمه المقاول لاختبار نوعيات الاسفلت بعد تحصيل كل الموافقات من الجهات المعنية لانشائها.

ويندرج مشروع مدينة (صباح السالم) الجامعية بمنطقة الشدادية ضمن خطة المشروعات التنموية التي تتبناها الحكومة بهدف تطوير منظومة التعليم في البلاد وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

ويعد هذا الصرح أحد المشروعات التعليمية الرائدة في الكويت والمنطقة ومن أبرز المشاريع التنموية الضخمة ومن المزمع أن تستوعب هذه الجامعة 40 ألف طالب وطالبة ما يسهم في حل أزمة القبول الجامعي مستقبلا.

وتقام المدينة على مساحة 6 ملايين متر مربع اذ تعد الجامعة الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتمثل طفرة في قطاع التعليم الجامعي على مستوى الكويت والمنطقة بما سوف تزخر به من منشآت ومبان ذات تصاميم هندسية متنوعة.

وتضم المدينة 13 كلية وثلاثة مواقع لكليات مستقبلية تم تصميمها وفقا لأعلى المواصفات ومعايير الجودة اذ أعدت التصاميم عقب دراسات عالمية ومقارنات لأعرق وأحدث المباني في العالم لتكون مزيجا فريدا من الأصالة والحداثة.