فريق طبي كويتي يفحص 600 مريض في قرية صومالية

قام فريق طبي كويتي اليوم الجمعة بفحص نحو 600 مريض وتوفير المستلزمات الطبية الأساسية لهم في قرية بشمال مدينة (هرجيسا) عاصمة (ارض الصومال).

وحرص أعضاء فريق شفاء الطبي الكويتي في إطار حملة (شفاء ودواء) على علاج أكبر عدد ممكن خلال زيارتهم لقرية (استابول) حيث زار اطباء الفريق منازل المرضى المقعدين بالإضافة الى تحويل بعض الحالات الصعبة للمستشفيات ودفع تكاليف علاجهم هناك.

كما حرصت حملة (شفاء ودواء) على تزويد احد المستشفيات المحلية بأدوية ومعدات طبية تكفي لعلاج اكثر من 300 طفل.

ومن جهته اشاد وزير الصحة في (ارض الصومال) التي تتمتع بحكم ذاتي شمال الصومال سلمان احمد بدعم دولة الكويت الانساني الكبير لما تعانيه منطقته من ازمة مياه ومجاعة في الاقاليم والقرى المحيطة بالعاصمة.

واعرب احمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال تفقد عمل فريق شفاء الطبي في قرية (استابول) شمالي (هرجيسا) التي يعالج بها الاطباء الكويتيون المرضى عن سعادته لهذه المبادرة الكريمة و”غير المستغربة من بلد الانسانية “.

وبدوره اشاد مدير المستشفى الدولي (احد مشاريع جمعية الرحمة العالمية) في مدينة هرجيسا عبدالمنعم طلبه بالدور الانساني الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في مساعدات الدول المتضررة والمحتاجة.

واضاف طلبه خلال مرافقته للفريق ان الكويت تعد من اكبر الدول التي تأتي منها المساعدات والقوافل الغذائية والدوائية لمدينة هرجيسا و(ارض الصومال) بشكل عام.

وقال ان ( المستشفى الدولي ) يعد نقلة نوعية في الخدمات الطبية لاهالي (ارض الصومال) وباقي المدن الصومالية لما يوفره من خدمات.

واوضح ان ادخال التحسينات والتطوير المستمر في نوعية الخدمات المقدمة داخل اقسام المستشفى المختلفة يمثلان احدى اهم الاولويات.