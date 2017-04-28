وفيات اليوم الجمعة 28 / 4 / 2017

مهدي عبد الله محمد الصفار، 68 عاما، (شيع)، الرجال: الصوابر، الحسينية الجعفرية، تلفون: 99081001، النساء: حسينية الزهراء، المنصورية، ق1، ش11، م10، عصراً فقط، تلفون: 97199655

زينب رمضان بخيت محمد، أرملة/ مبارك حمدان الحربي، 73 عاما، (شيعت)، الرجال: القصور، ق3، ش1، م47، تلفون: 99990012، النساء: خيطان، ق5، ش46، م19، تلفون: 66077377

فيصل عمار مبارك جليدان العجمي، 28 عاما، (شيع)، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 55558070

أحمد رضا جمعة عباس، 50 عاما، (شيع)، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، تلفون: 66706070، النساء: الرميثية، ق7، شارع حسن البنا، ج74، م19، تلفون: 66090942

عواد محمد المخيثم الشمري، 39 عاما، (شيع)، الجهراء القديمة، ق2، ش9، م5، تلفون: 99809448 – 90088814

أحمد عبد الله عواد الخالدي، 53 عاما، (شيع)، الرجال: العمرية، ق3، ش4، م1، تلفون: 60777707، النساء: الرابية، ق4، ش3، م20

خليفة محمد عطية المهيني الشمري، 30 عاما، (التشييع بعد صلاة عصر الغد بمقبرة الجهراء)، الرجال: الجهراء، القصر، ق4ب، ش5، م16، تلفون: 99720018، النساء: سعد العبد الله، ق1، ش122، م52، تلفون: 66999986