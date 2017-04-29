للعمالة المنزلية حقوق

الكثير منا اليوم لديه عمالة منزلية سواء رجل أو امرأة للعمل لديه لقاء أجر معلوم ، ومن هذه العمالة يكون حسن الحظ فيعمل عند صاحب عمل محترم يعامله أرقى المعاملات الإنسانية ومنهم من يكون سيء الحظ ويعمل عند صاحب عمل غير محترم ويعامله كأنه احدى ألات المنزل ، ويعتقد بعض أصحاب العمل بأن حق العامل/ة يكون فقط في الأجر الذي يتقاضاه لقاء أي عمل يلزمونهم به ، ولكن هل يعلم أصحاب العمل أن لهؤلاء العمالة المنزلية حقوق مقررة لهم وفقا للقانون؟

باتأكيد الأغلب لا يعلم ، وفي ذلك فقد صدر في شأن العمالة المنزلية القانون رقم 68 لسنة 2015 موضحا فيه حقوقا أساسية للعامل لا يجب أن تنتهك من خلال العديد من المواد ، فعلى سبيل المثال تقرر المادة (9) من القانون المذكور إلتزام يقع على عاتق صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه ، وأيضا في ظل نفس السياق تقرر المادة رقم (10) عدم جوازية تكليف العامل المنزلي بأي أعمال خطرة من شأنها أن تؤثر على صحته أو تهين كرامته الإنسانية ، وكذلك من الالتزامات المهمة لحفظ كرامة العامل المنزلي أن يوفر له صاحب العمل سكن ملائم فيه سبل العيش اللائقة ،ويحظر القانون كذلك على صاحب العمل أن يقوم بالاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق اثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر أو البطاقة المدنية إلا بناء على موافقة العامل بذلك – نص المادة (12) من القانون سالف الذكر ، وكذلك يجب أن تكون ساعات العمل محددة بحيث لا تزيد على 12 ساعة خلال اليوم الواحد تتخللها ساعات راحة ، وللعامل المنزلي أيضا الحق في الحصول على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر ، وله الحق أيضا في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والتي تعادل أجر شهر عن كل سنة بعد اتمام مدة العقد ، ويعتبر اقرار مثل هذا القانون في دولة الكويت بصمة اجابية على الصعيدين الدولي والمحلي ، فمن حيث الناحية الدولية فهو يحسن الصورة أمام المجتمع الدولي ومنظمة حقوق الإنسان ومن الناحية المحلية – يعتبر هذا القانون صمام أمان للعمالة المنزلية لحفظ العديد من الحقوق الأساسية لهم على الرغم من أن لهذا القانون ثغرات يمكن تلافيها مستقبلا كعدم النص على عقوبات معينة لمن يقوم بانتهاك الحظر المفروض على صاحب العمل بعدم أخذ جواز سفر العامل وغيرها من الأمور ، إلا أنه في المجمل وضع هذا القانون قاعدة أساسية يتم البناء عليها في المستقبل لتعزيز حقوق العمالة وكذلك الإنسان بشكل عام ، ونتمنى من الجميع الالتزام في اعطاء هذه العمالة حقوقها انطلاقا من الالتزام بالقانون وكذلك من الناحية الشرعية فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير :أجره قبل أن يجف عرقه)، وفي رواية: (حقه) بدل (أجره) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني – وهذا الحديث يبين أهمية اعطاء العامل لأجره والذي يكون مقابل عمله .

وخلاصة الكلام كله يجب احترام هذه الفئة التي قد تظلم من قبل البعض وكذلك معرفة حقوقهم واعطائهم اياها والتي نلخص أهمها كالأتي

1_ للعامل المنزلي الحق في السكن والمأكل والملبس بالإضافة إلى توفير رعاية صحية له .

2_ لا يجوز تكليف العامل المنزلي بأي عمل يشكل خطرا على حياته أو أن يكون مهينا لكرامته الإنسانية .

3_ لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بالاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق شخصية للعامل إلا بناء على موافقته .

4_ لا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة خلال اليوم الواحد تتخللها ساعات راحة .

5_ له الحق في الحصول على مكافأة نهاية خدمة عند الانتهاء من مدة عقد العمل .

معلومة من التراث البحري الكويتي :

( مصطلح لِيخْ ) :

وهو أسم من أسماء شباك الصيد ويقال ليخ صبور أو ليخ زبيدي . ( المصدر موسوعة صيد الأسماك في الكويت – للكاتب محمد يعقوب البكر – مركز البحوث والدراسات الكويتية – طبعة 2001م ) .