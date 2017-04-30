السعودية .. إحباط تهريب كمية أسلحة كبيرة قادمة من اليمن

كشف المتحدث الرسمي لفرع #إدارة_المجاهدين بمنطقة جازان #خالد_قزيز ، أن دوريات المجاهدين، ممثلة بدورية المعلومات الأمنية ، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من #الأسلحة_والذخيرة قادمة من #اليمن إلى #السعودية.

وبين قزيز لـ”العربية.نت” أن العملية بدأت فور توفر معلومات عن قيام مجموعة من المهربين بمحاولة تهريب أسلحة وذخيرة حية، وتوجههم من وادي ضمد الحدودي بين السعودية واليمن باتجاه مركز مناخل التابع لمحافظة #الداير.

وأوضح قزيز أنه جرى إعداد عدة كمائن للمواقع المحتمل اتخاذها للعبور، وعند اقتراب المهربين تمت ملاحقتهم وإطلاق أعيرة نارية لإجبارهم على الوقوف، إلا أنهم لاذوا بالفرار، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بلغ عددها 100 مسدس ربع، و100 مخزن لنفس السلاح، إضافة إلى 2969 طلقة حية متنوعة .