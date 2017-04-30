ترمب.. معارك كبرى آتية بعد مائة يوم من الرئاسة

احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيومه المئة في منصبه السبت، بحضور مؤيديه، معتبرا أن تلك الفترة كانت “مثمرة جدا”، ومتعهدا بـ”معارك كبرى آتية”.

وقال ترامب خلال تجمع علني في بنسيلفانيا، إحدى الولايات التي ساهمت بفوزه في انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إن “أيامي المئة الأولى كانت مثيرة ومثمرة جدا”، مضيفا “سننتصر في كل المعارك الكبرى الآتية”.

وأكد الرئيس الأميركي “لقد كنا تعمل خلا الأيام المئة تلك”، رغم النكسات العدة التي تعرض لها، وأبرزها فشله في مسألة التأمين الصحي وتعليق القضاء لمرسومه حيال الهجرة.

وخلال التجمع في مدينة هاريسبرغ، عاصمة بنسيلفانيا، رفع مناصروه لافتات كتب عليها “الوعود أطلقت. الوعود محفوظة”. كما هتف الحاضرون “أميركا أميركا” وسط تصفيق متكرر، على غرار الحملات الانتخابية لترامب.

ووجه ترامب في خطابه انتقادات شديدة لوسائل الإعلام، التي سمى بعضها أحيانا.

وأعرب عن سعادته لتواجده ليلة السبت في بنسيلفانيا “على بعد 150 كيلومترا من واشنطن”، حيث يعقد في الوقت نفسه عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض.

وهذا الاجتماع هو حدث تقليدي لرؤساء الولايات المتحدة، والذي قرر ترامب مقاطعته، لاعتباره أنه لاقى معاملة سيئة من وسائل الإعلام.

وقال إن هذا العشاء “الممل للغاية”، يجمع “مجموعة كبيرة من نجوم كوميديا هوليوود”.