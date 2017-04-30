مقتل إيرانيين برصاص مسلحين في إسطنبول

قتل إيرانيان في إسطنبول في وقت متأخر السبت بنيران مسلحين ملثمين فتحوا النار على سيارتهما، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

و الإيرانيان، اللذان تم التعريف عنهما بأنهما س.ك وم.م، كانا يسافران بسيارتهما الفاخرة في منطقة مسلك الراقية في الجانب الأوروبي من المدينة، عندما اعترضت سيارة رباعية الدفع طريقهما، وفق ما أشارت وكالة دوغان.

و لفتت الوكالة إلى أن المهاجمين ترجلوا من سيارتهم وفتحوا النار.

و توفي س.ك على الفور متأثرا بجروحه، فيما توفي م.م لاحقا في المستشفى. ولاذ المهاجمون بالفرار، وفق التقرير.