طقس اليوم: غبار عالق .. ودرجة الحرارة العظمى36

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود انخفاض فى الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق وغائم جزئى والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة، ليلا.

وقالت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 36 والصغرى 29.

حالة البحر :

نهاراً : معتدل الموج يعلو أحيانا .. ارتفاع الموج : 3 – 6 قدم

ليلاً: معتدل الموج يعلو أحيانا .. ارتفاع الموج : 3 – 6 قدم