“الجمارك” تنفي ما أثير حول قضية تهريب شحنة الملح الإيراني

نفت الادارة العامة للجمارك صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن خروج شحنة ملح من دون تفتيش من جمرك ميناء الدوحة.

وقالت في تصريح صحافي: أن الخبر المتداول يكشف عدم دقته منذ الوهلة الاولى اذ ان ما يصل الى ميناء الدوحة عبارة عن “لنجات” و”دوبات” ومحتويات تنقل عبر سيارات تريلات وسطحات.

وأضافت: ان حمولة الملح الإيراني والتي أثيرت حولها تلك الأخبار وردت بشأنها إخبارية مسبقة الى مباحث الميناء لاحتمالية وجود ممنوعات ضمنها، وبمجرد وصولها تم تفتيشها بشكل دقيق من قبل المفتش الجمركي وتم الاستعانة بكلاب الأثر لمزيد من الدقة، وخضعت كافة محتويات الحمولة للتفتيش وقد أعطى احد الكلاب إشارة على احد الأكياس وتم فتح الكيس الذي يزن 600 الى 650 كيلوغراما بالكامل وثبت عدم وجود ممنوعات.

ومضت بالقول: انه ولمزيداً من الدقة تم الاتصال والاستعانة بجهاز “الإكس راي- السكنر”، وتم عرض جميع الحمولة على الجهاز ولم يتم استثناء اي من محتويات الحمولة ،وذلك بحضور الأجهزة الأمنية ، وهو ما يؤكد ان كافة اجراءات التفتيش اتبعت بطريقة سليمة.

وأشارت الى ان بلدية الكويت قد أطلعت كذلك على الاجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضية وأخذت عينات من الشحنة ، ودعت الإدارة العامة للجمارك وسائل الاعلام الى الدقة في نقل أي خبر ، مؤكدة استعدادها التام للرد على أي استفسارات او تساؤلات حول أي موضوع.