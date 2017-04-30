وزير الصحة:نتائج فحوص عينات الاسماك المحالة من البلدية كلها سليمة

الكويت – 30 – 4 (كونا) — قال وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي اليوم الاحد ان نتائج فحوص عينات الاسماك التي جلبتها بلدية الكويت من الاسواق الرسمية واحالتها الى مختبرات الاغذية في وزارة الصحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية جاءت كلها “سليمة”.

واضاف الوزير الحربي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الطارىء للمجلس الاعلى للبيئة ان وزارة الصحة تفحص بشكل دوري وروتيني جميع عينات المواد الغذائية ومنها الاسماك التي تقوم بلدية الكويت باحالتها لها.

ونصح المواطنين والمقيمين بشراء الاسماك من الاسواق الرسمية المعتمدة مثل سوق السمك نظرا لوجود رقابة كثيفة ومستمرة عليها من الجهات الحكومية المعنية.