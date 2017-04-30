اتحاد الصيادين: ركود في سوق السمك رغم أن مصيدنا من مناطق بعيدة عن التلوث

أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن ظاهرة نفوق الأسماك وما قيل حول التلوث قد تسبب في عزوف المستهلكين من المواطنين والمقيمين عن شراء الأسماك مما أثر على البيع والشراء في سوق السمك واصبح السوق فى حالة ركود تام ، رغم أن مصيد أسطول الصيد الكويتي هو من مناطق بعيدة عن التلوث وبعيدة عن جون الكويت، والأسماك المصيدة هي أسماك سليمة وصحية ويتم الكشف عليها من الجهات المختصة في السوق قبل عرضها للبيع للمستهلك.

ودعا الاتحاد في بيان له سكان الكويت إلى الاقبال على شراء الأسماك مؤكدا أنها ممتازة وسليمة وخالية من الملوثات خاصة أن التلوث ظهر في مناطق بجون الكويت ولن يصل تأثيره داخل البحر المفتوح ذو الأعماق الكبيرة، مشددا على أهمية أن تسعى الجهات المختصة إلى تلافي أسباب التلوث للحفاظ على الثروة السمكية والمخزون الاستراتيجي من المنتج المحلي.

وأضاف الاتحاد أن أسطول الصيد الكويتي سوف يضطر إلى التوقف عن الصيد في حال استمر عزوف المستهلكين عن الشراء للاسماك المحلية آملا خروج الجهات المختصة بتصريح لطمأنة الناس، وفي ذات الوقت اتخاذ التدابير المناسبة لعدم حدوث ظاهرة نفوق أسماك في المستقبل.