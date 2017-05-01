مطالبة “الخارجية” بالتحرك في اغتيال الشلاحي

طالب عدد من النواب وزارة الخارجية بالتحرك السريع ومتابعة قضية اغتيال المواطن محمد الشلاحي مع السلطات التركية لمعرفة المتورطين وراء عملية الاغتيال.

وفي هذا السياق، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي الوزارة بإيضاحات كاملة عن حادث الاغتيال، والقيام بإجراءات لكشف القتلة ومحاسبتهم.

من جانبه، قال النائب وليد الطبطبائي إن “اغتيال الشلاحي في اسطنبول جريمة سياسية، وعلى الجهات الأمنية والدبلوماسية ان تتحرك على أعلى مستوى للمشاركة في التحقيق وكشف الجناة”.

من جهته، ذكر النائب محمد هايف أن “الشلاحي اغتيل غدرا، وأسأل الله له الشهادة، وأطالب الإخوة في تركيا بسرعة الكشف عن الجناة، وعلى الخارجية الكويتية الاهتمام بهذه القضية”.

بدوره، تقدم النائب فيصل الكندري بأحر التعازي لأسرة المواطن الشلاحي، مطالبا السلطات التركية بالكشف عن المجرمين الذين اغتالوه ومحاسبتهم واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم.

ودعا الكندري وزارة الخارجية لمتابعة القضية مع السلطات التركية، لمعرفة المتورطين في عملية الاغتيال، ومتابعة مجريات التحقيق.