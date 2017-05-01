لمحاربة النعاس.. صعود الدرج يعزز النشاط أكثر من القهوة

قالت دراسة إن صعود وهبوط الدرج لمدة 10 دقائق قد يعزز النشاط لدى الشابات اللائي يعانين من قلة #النوم أكثر مما تفعل كمية من الكافيين موجودة في عبوة من المشروبات الغازية أو نصف كوب من القهوة.

وكتب الباحثون في دورية (فسيولوجي آند بيهفيار) إن هذه القفزة في مستوى النشاط تكون قصيرة نسبيا وقالوا إن على الموظفين المنهكين ممارسة الرياضة لأوقات قصيرة أكثر من مرة خلال اليوم للحفاظ على الطاقة على الأمد الطويل.

وذكر باتريك أوكونر أستاذ علم الحركة في جامعة جورجيا بأثينا والذي شارك في إعداد الدراسة “هناك كثير من الناس يعانون من الحرمان من النوم ويشكون من قلة النشاط. ركزنا على #النساء لأن شكواهن من ذلك أكثر كثيرا من الرجال”.

ولمقارنة تأثيرات الكافيين والتمارين على مستوى النشاط فحص فريق الدراسة 18 طالبة جامعية يتناولن كميات متوسطة من الكافيين.

كما كانت الشابات يعانين من نقص النوم إذ أبلغن جميعا أن ساعات نومهن لا تزيد عن ست ساعات ونصف الساعة خلال اليوم.

ووجد الباحثون أن النساء اللائي استخدمن الدرج لمدة 10 دقائق أبلغن عن مستويات مرتفعة بشكل كبير من الطاقة مقارنة مع المجموعة التي تناولت قرص الكافيين.

وتراجع التأثير مع الوقت وكان مستوى النشاط واحدا لدى المجموعة التي مارست التمرين وتلك التي تناولت قرص الكافيين بعد ساعة من التجربة.

ولم يؤثر التمرين أو قرص الكافيين على الانتباه أو الذاكرة أو الوقت المطلوب للتفاعل.

وقال أوكونر إن تأثير التمرين في هذه الدراسة كان قصيرا بوضوح لكن دراسات أخرى تشير إلى أنه مع ممارسة الرياضة عدة مرات ولفترات قصيرة خلال اليوم يمكن أن يشعر المرء بالنشاط لفترة طويلة.