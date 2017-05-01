رئيس “نقابة التربية” يدعو لاعتماد أول مايو اجازة رسمية تكريما لعمال #الكويت

هنأ رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي جموع العمال في الكويت والعالم بمناسبة عيد العمال الذي يحتفل به عمال العالم اليوم الاثنين الاول من مايو من كل عام .

ودعا العازمي في تصريح صحافي بهذه المناسبة الحكومة الى اقرار عيد العمال اجازة رسمية لجموع العمال احتفالا بهذا اليوم الذي يعد مناسبة لتكريم عمال الكويت في مختلف القطاعات الذين يبذلون كل الجهود في سبيل ارتقاء وطننا الحبيب .

وشدد العازمي على ان عيد العمال يأتي تأكيدا للدور الريادي لعمال الكويت سواء في القطاعات الادارية او الفنية او النفطية والذين قامت على ايديهم نهضة الكويت وتطورها وحضارتها منذ نشأتها الى اليوم .

ودعا في هذا الصدد الى تنفيذ مطالب العاملين في وزارة التربية خاصة تحسين الاداء الوظيفي وتوفير درجات للترقيات في الوظائف الاشرافية وتطوير نظم التعليم وفتح ملفات الصيانة وغيرها من القضايا التي تخص كل العاملين بالوزارة الذين تقوم عليهم مهمة تعليم الاجيال وتربيتها وتقوية اللحمة الوطنية .

وختم العازمي تصريحاته بالتأكيد على ان الكويت سبقت بتجربتها الديمقراطية والنقابية كل دول المنطقة ويؤسفنا ان تتجاهل الحكومة مطالب جموع العمال بإقرار يوم الاول من مايو اجازة رسمية تكريما لعمال الكويت وتاريخهم الوطني المشرف .