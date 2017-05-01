وفيات اليوم الإثنين 1 / 5 / 2017

محمد متعب عبيد الشلاحي، 46 عاما، (شيع)، الرجال: اشبيلية، ق3، ش315، م35، ديوان أبناء متعب الشلاحي، تلفون: 66221999، النساء: اشبيلية، ق3، ش315، م29، تلفون: 99533334

عبدالله حسين عبدالله توينه، 28 عاما، (شيع)، الرجال: الرميثية، ق1، ش17، م7، تلفون: 51010864، النساء: الرميثية، ق10، ش أبو حنيفة، ج101، م16، تلفون: 60981843

يوسف حامد كحيل العتيبي، 11 عاما، (شيع)، الرجال: صباح السالم، ق9، ش4، ج11، م46، تلفون: 66155625، النساء: سلوى، ق12، ش4، م95، تلفون: 99885893

محمد درويش يوسف الخالدي، 78 عاما، (شيع)، الرجال: ديوان العفراوي، العمرية، ق5، ش الأردن، مقابل الفروانية، تلفون: 99865503 – 96690607

عيسى عبدالله عبدالعزيز العثمان، 94 عاما، (التشييع التاسعة صباح اليوم)، الرجال: ديوان النوخذة عيسى العثمان، الخالدية، ق1، مقابل ش المطار (شارع الصحافة)، تلفون: 99993080 – 24846629، النساء: منزل الحاج عيسى العثمان، الخالدية، ق1، ش عبداللطيف محمد البرجس، م29، تلفون: 24848635

حمزة عباس علم دار محمد، 69 عاما، (شيع)، الجابرية، حسينية البلوش، ق11، ش108، تلفون: 97803785