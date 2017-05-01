سعود الحجيلان: نطالب بجعل الاول من مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال واشراكهم في القرار الحكومي

طالب رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان بالعمل على تحسين ظروف ومعيشة العمال وصغار الموظفين في جميع القطاعات، واتخاذ إجراءات عملية للحد من ارتفاع الأسعار واقرار الأول من مايو عطلة رسمية وإشراك ممثلي الطبقة العاملة في القرار الحكومي أسوة بجميع الدول الديمقراطية، وإيجاد الحلول المناسبة لحل مشاكل السكن والصحة والتعليم.

وقال اننا وبمناسبة الاول من مايو نهنئ جميع عمال العالم والمنظمات النقابية في اليوم العالمي للعمال، تخليدا لذكرى عمال الطبقة العاملة الأمريكية، طليعة عمال العالم الذين غدر بهم رصاص المأجورين من شرطة شيكاغو خلال مسيرة عمال شيكاغو السلمية في الأول من مايو 1886.

وأضاف: بانه وتخليدا أيضا لسلسلة طويلة من النضال من ذلك التاريخ من أجل تصفية الإنسان للإنسان، حتى أصبح الأول من مايو رمزا لوحدة الطبقة العاملة وتضامنها في سبيل انتزاع كافة حرياتهم وحقوقهم النقابية، ومن أجل ضمان واحترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن أجل دفع عجلة التنمية وإطلاق الطاقات البشرية نحو بناء مجتمع الرفاهية والتقدم الاجتماعي والسلام العالمي تطل علينا هذه الذكرى كل عام ونحن نحتفل بهذا اليوم.