مسلم البراك: في الأيام المقبلة سأعلق صور سجناء الرأي على منزلي وسأزور أهاليهم

زار النائب السابق مسلم البراك مساء أمس ديوان القريفة في ضيافة الناشط السياسي مساعد القريفة.

وفي كلمة مختصرة للبراك جدد التأكيد على أن حال البلد لن ينصلح الا بالحكومة البرلمانية التي يأتي رئيسها والوزراء من من صناديق الاقتراع.

وشدد البراك بالقول أن الشعوب دائما ما يكون نفسها أطول من نفس الأنظمة.

وعن سجناء الرأي قال البراك : في الأيام المقبلة سوف أتشرف بزيارة أهالي سجناء الرأي الذين سأضع صورهم على منزلي.

وخلال الزيارة قدم الرسام الشاب عمر العربمان النسخ الأصلية من رسوماته الشهيرة التي رسمها لمسلم البراك الذي أعرب بدوره عن امتنانه لما قام به العريمان قائلا: عمر شرفني برسوماته لي خلال فترة تواجدي في السجن.