سعر سلة خامات (أوبك) يتراجع إلى 26ر49 دولار للبرميل

اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الثلاثاء ان سعر سلة خاماتها تراجع امس الاثنين بواقع ستة سنتات ليستقر عند 26ر49 دولار للبرميل مقابل 32ر49 دولار الجمعة الماضية.

وذكرت نشرة وكالة أنباء (أوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 76ر40 دولار للبرميل.

وتضم سلة (أوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا هي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري.