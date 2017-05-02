‏مجلس الوزراء: متابعة التحقيقات في مقتل المواطن محمد متعب الشلاحي والكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة ‏

كونا- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي: أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد يوم أمس باولو جنتل وني رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة كما تم خلال الزيارة بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المجلس علما في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها وزير خارجية جمهورية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف مؤخرا والتي تم خلالها تسليم رسالة إلى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة رئيس الجمهورية تضمنت الدعوة للمشاركة في القمة الإسلامية الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا والمقرر عقدها في العاصمة أستانة في سبتمبر المقبل كما تضمنت دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في مراسم ختام معرض أكسبو 2017.

ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المجلس علما بنتائج مشاركته بمعيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح الصباح في الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد يوم الخميس الماضي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية كما ناقش الاجتماع بعض القضايا السياسية والأمنية والعسكرية إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح الصباح المجلس علما بالنتائج الأولية وما تقوم به الجهات المعنية في متابعة التحقيقات في الجمهورية التركية في مقتل المواطن الكويتي محمد متعب الشلاحي مؤخرا والكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر وحسن العزاء.

وفي إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء لمتابعة إنجاز المشروعات فقد استعرض المجلس التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي حيث قدم رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح ومسؤولو الجهاز عرضا تفصيليا عن نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2016 موضحا سير العمل في المشروعات الحكومية والآلية التي تم اتباعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ هذه المشروعات كما تناول العرض التكليفات التي صدرت للجهاز من سمو رئيس مجلس الوزراء ومن مجلس الوزراء ونتائج تنفيذ هذه التكليفات كما شرح نتائج دراسة الجهاز لتقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2015 / 2016 والتوصيات التي توصل إليها الجهاز لمعالجة الملاحظات التي أبداها الديوان بشأن أعمال الجهات المشمولة برقابته للحد من هذه الملاحظات والعمل على عدم تكرارها مستقبلا كما تناول العرض التوصيات المتعلقة بمتابعة المشروعات الحكومية في الدولة التي استهدفت تطوير منظومة متابعة هذه المشروعات بصورة إيجابية فعاله وقد أشاد مجلس الوزراء بالتقرير وما بذل فيه من جهد كبير وحث الجهات المعنية على تجسيد التعاون المأمول بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد.

وقرر المجلس تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتنسيق فيما بينهم لمتابعة تنفيذ سير تلك المشروعات.

كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة واطلع المجلس على كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من العضو شعيب شباب المويزري والموجه لوزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات.

وقد أكد مجلس الوزراء ان الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة مشددا على ان ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية كما نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية في شأن الاستجواب وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي كما أعرب المجلس عن خالص التهانى والتبريكات إلى جلالة ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس بمناسبة تنصيبه ملكا لماليزيا متمنيا لفخامته التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة التي تربط الكويت وماليزيا المزيد من التطور والنماء.

ومن جانب آخر أعرب المجلس عن بالغ أسفه لحادث سقوط الطائرة الكوبية الذي وقع مؤخرا مما أودى بحياة جميع ركابها والمجلس إذ يتقدم بخالص التعازى والمواساة لحكومة جمهورية كوبا وشعبها الصديق ولأسر الضحايا لهذه الفاجعة الأليمة.

كما أشاد المجلس بجهود وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة فيما يتعلق بالكشف عن خلية حي الحرازات الإرهابية في مدينة جدة مؤخرا والتي أثبتت علاقتها بالعمليات الإرهابية التي استهدفت المصلين في المسجد النبوى الشريف وكذلك أنشطتها الاجرامية المختلفة في مناطق المملكة مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الارهاب في كافة صوره وأشكاله مؤكدا مساندة دولة الكويت لكل جهد يساهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه.