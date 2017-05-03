اتحاد عمال الكويت يختار الحجيلان والبكر وهايف العجمي مستشارين

اعتمد الاتحاد العام لعمال الكويت ترشيح رئيسه الأسبق راشد فلاح الحجيلان ليكون مستشارآ للاتحاد العام لعمال الكويت وذلك في خطوة ثانية بعد أن خاطب الاتحاد العام لعمال الكويت خلال الفترة الأخيرة سمو رئيس مجلس الوزراء اعتماد راشد الحجيلان ليكون عضوآ في المجلس الأعلى البترول خلال الدورة المقبلة.

وذكر الاتحاد ان اعتماد رئيسه الاسبق الحجيلان جاء لما له من تاريخ حافل بالإنجازات ودوره البارز في العمل النقابي ، حيث شغل منصب رئيس الاتحاد لأكثر من دورة وترأس الفريق العمالي الكويتي في منظمة العمل الدولية في جنيف ومنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية أكثر من دورة أيضا، بالإضافة إلى دوره المشهود في العمل النفطي خلال توليه منصب رئيس نقابة البترول الوطنية لأكثر من دورة

وايضا تم اعتماد الرؤساء السابقين للاتحاد لعمال الكويت مستشارين في الاتحاد وهم عبدالله عبدالسلام البكر وهايف عصام العجمي وذلك لدورهم الوطني البارز تجاه العمل النقابي في الكويت والمحافل الدولية