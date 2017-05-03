“الخطاب المسؤول”

تلقفت الحياة العامة خطاب الفاضل مسلم البراك المنتظر بالعديد من ردود الأفعال وتباين الآراء وهذا غير مستغرب لما لهذا الرجل من شعبية عارمة وتأثير كبير تعدى حتى محيطنا الصغير، طبعاً كما هو الحال دائما في مثل هذه الأمور وبحسب الطبيعة البشرية ان لا يتفق كل الناس على استحسان شيء معين او ذمّه على طول الخط ، لذلك هناك من اتهم البراك بالتراجع عن توجهاته السابقة وكان ينتظر منه المزيد من الاندفاع حتى ولو كان على غير أساس وكأن الموضوع هو طبع وليس سياسة وهكذا ، وهناك ايضاً آراء اخرى لم تستحسن الخطاب لأغراض في نفوسها واعتبارات شخصية لا نريد الخوض فيها ، لكن السواد الأعظم تلقى الخطاب بالكثير من الإعجاب ووصفوه بالخطاب العقلاني الحصيف والذكي الذي فوت الفرصة على الخصوم وأخذ بالاعتبار المعطيات والظروف وواقع الحال وميزان القوى وإنكار الذات والمصارحة دون التخلي عن الأهداف والمبادئ والمطالبات ، والأهم من هذا كله وضع المصلحة العامة وخير المجتمع فوق كل الاعتبارات والميول والآلام ..

هذا الرأي السالف الذكر تقريباً هو الرأي السائد كما ذكرت وهو ما اكاد اتفق معاه بنسبة مئة في المئة ، فبالنظر للظروف والمعطيات وتقطع السبل وخوار القوى السياسية المعارضة لما كانت عليه في السابق وبعض العوامل الاخرى كل هذا يتطلب من شخص سياسي معارض كمسلم البراك الذي عُرف عنه الذكاء الذي أهله ليكون دينمو المعارضة ورمزها والذي بذل حياته وإمكانياته وجهده للمصلحة العامة ، ان يأخذ هذه الامور بعين الاعتبار ويكون خطابه متوافق مع الواقع ولا يخالف المنطق وطبائع الأمور مع عدم اغفال المبادئ او التنازل عنها وهذا ما جاء في مضمون الخطاب بشكل عام .

اخيراً أود ان استخلص من مضمون الخطاب وبتجرد الآتي : ان الخطاب إنبنى على أساس واقعي متين ووافق الحس العام واستطاع التوفيق بين الواقعية والمثالية وهي المطلب المفروض على كل سياسي ناجح يريد تحقيق إنجازات ، وبالرغم من تعلق البراك الكبير بالمبادئ والإصلاح وما يجب ان يكون إلا انه عرف كيف يتعامل مع الظروف والمعطيات كرجل دولة ويخرج بمثل هذا التوجه الحكيم ليتوافق مع مقتضيات العقل والمنطق ومع منطلقات الرمز السياسي الشعبي المسؤول .

المحامي أحمد سهيل المطيري