“هاتريك” رونالدو يضع قدم الريال في نهائي الأبطال

واصل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته التهديفية، في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، ووضع فريقه ريال مدريد الاسباني حامل اللقب على مشارف النهائي، بتسجيله اهداف فريقه الثلاثة في مرمى جاره اتلتيكو مدريد، الوصيف، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسجل رونالدو الاهداف الثلاثة في الدقائق 10 و73 و86.

وتقام مباراة الاياب على ملعب فيسنتي كالديرون الاربعاء المقبل.

ويلتقي موناكو الفرنسي مع يوفنتوس الايطالي الاربعاء في ذهاب المواجهة الثانية من نصف النهائي.

وكرس ريال مدريد حامل الرقم القياسي في البطولة برصيد 11 لقبا عقدته القارية لاتلتيكو، اذ تواجها 4 مرات، بينها ثلاث مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وكانت الكلمة الفصل للنادي الملكي الذي توج بلقبين على حساب جاره معززا سجله القياسي في المسابقة برصيد 11 لقبا.