الدنمارك تمنع 5 دعاة إسلاميين وقسَّاً من دخولها.. بينهم العريفي والعودة

منعت الدنمارك 5 من رجال الدين الإسلامي وقسا مسيحيا إنجيليا من الولايات المتحدة من دخولها واصفة إياهم بأنهم “دعاة كراهية”، وأنهم يشكلون تهديدا للنظام العام.

وجاء هذا الإجراء وسط مشاعر كراهية ضد الإسلام في الدنمارك عقب أعمال عنف قبل نحو 10 سنوات بسبب رسوم كاريكاتيرية في صحيفة دنماركية تسخر من “النبي محمد” (ص)، وسلسلة من الهجمات الدامية في أوروبا من بينها هجوم في الدنمارك وتدفق مهاجرين أغلبهم مسلمون في 2015.

وخرجت القائمة السوداء، الأولى من نوعها في البلاد، من رحم تشريع أقره البرلمان العام الماضي يسمح بحظر الشخصيات الدينية الأجنبية التي تعتبرها الحكومة خطرا على الأمن العام.