دبلوماسي كويتي: دولة الكويت تكفلت بعلاج 208 من مصابي “الموصل”

قال دبلوماسي كويتي اليوم الأربعاء ان دولة الكويت تكفلت بعلاج 208 أشخاص من مصابي مدينة (الموصل) العراقية جراء العمليات العسكرية الجارية فيها من خلال تخصيص جناح لهم في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة (اربيل) عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأوضح القنصل العام لدولة الكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان (الجمعية الكويتية للاغاثة) استأجرت دورا كاملا في مستشفى خاص في (اربيل) يجري فيه تقديم العلاج الطبي للحالات المرضية ومصابي الحروب خاصة جراء العمليات العسكرية الجارية في (الموصل).

وأضاف ان هذه الخطوة جاءت بعدما جرى ملاحظة عدم قدرة بعض المستشفيات الحكومية على استيعاب الاعداد المتدفقة من المرضى والمصابين من (الموصل) ولذلك ومساهمة من دولة الكويت في الجانب الطبي “قامت بتبني علاج هذه الحالات بالتعاقد مع أحد المستشفيات الخاصة وتحمل تكاليف علاج المصابين”.

وأضاف ان (الجمعية الكويتية للاغاثة) قامت بذلك بصفتها الجهة المنفذة لتبرع دولة الكويت الذي خصص من خلال مبادرة كريمة من قبل سمو أمير البلاد قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

واكد الكندري في هذا السياق ان المساعدات المقدمة من قبل دولة الكويت للنازحين العراقيين ستستمر وتتنوع لتشمل العديد من الجوانب خصوصا المجال الطبي.

من جهته قال مدير المستشفى الدكتور شوان قادر في تصريح مماثل ل(كونا) ان المستشفى قام منذ أشهر عدة والى الآن بمعالجة 208 أشخاص من (الموصل) مشيرا الى ان اصاباتهم تتنوع بين اصابات الجهاز العصبي والحبل الشوكي والاطراف والصدر.

وواضح ان الاصابات جاءت نتيجة اعمال قصف وانفجارات واطلاق نار مشيرا الى ان المصابين من المدنيين.

وأضاف قادر ان بعض المرضى يحتاج الى العلاج لفترة طويلة ومنهم من خضع لخمس عمليات معقدة مقدما في هذا الاطار الشكر لدولة الكويت لتكفلها بعلاج المصابين من (الموصل).

يذكر ان دولة الكويت تولي الجانب الصحي للنازحين في العراق واقليم كردستان العراق اهتماما حيث قامت ببناء مستشفيين للطوارئ مزودين بسيارتي اسعاف اضافة الى عزمها بناء ثلاثة مراكز صحية في مخيمات النازحين بمحافظة (دهوك) كما أرسلت عشرات الاطنان من الادوية لمعالجة المرضى وسد النقص في المستشفيات.