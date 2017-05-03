“المنبر الديمقراطي” في اليوم العالمي لحرية الصحافة : آمالنا تتبدد مع ازدياد القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير

أكد رئيس المكتب الاعلامي في المنبر الديمقراطي الكويتي يوسف شمساه على أهمية دور الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة في نقل الأحداث والتوعية بقضايا المجتمع ودورها في الدفاع عن الحريات العامة بشتى انواعها.

وشدد في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على الدور الكبير الذي مارسته الصحافة الكويتية على كافة المستويات سواء المحلية أم العربية، إلا أنه أبدى في المقابل على مخاوفه من التراجع الكبير لترتيب الكويت في مؤشرات حرية الصحافة بحسب تقارير لمنظمات دولية.

وأضاف إن “آمالنا تتبدد مع ازدياد حجم القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير من خلال القوانين التي شرعت في أوقات سابقة، كقانون الصحافة والاعلام الالكتروني، يضاف إليها موجة التضييق بحق عدد مدونين ومغردين وإغلاق لبعض الصحف لمجرد إبداء رأي معارض”.

واختتم رئيس المكتب الاعلامي في المنبر الديمقراطي يوسف شمساه تصريحه بالتأكيد على أن حرية التعبير عن الرأي والنشر من الحقوق التي لا يجب التفريط فيها أو التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف، والمطلوب اليوم إعادة غربلة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر، مستذكراً في الوقت ذاته، الصحافيين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيوني والذي وصل عددهم إلى 27 صحافياً أسيراً، مطالباً بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين القابعين خلف قضبان الاحتلال العنصري الصهيوني.