“التطبيقي”: أسماء المرشحين في منح طلابية

دعت إدارة البعثات و العلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب المرشحين في منح طلابية للحصول على درجة البكالوريوس إلى ضرورة مراجعة قسم المنح بإدارة البعثات و العلاقات الثقافية بديوان عام الهيئة مبنى رقم 9 – العديلية في موعد أقصاه أسبوعين و ذلك لإستكمال الإجراءات اللازمة .

أسماء الطلبة المرشحين : عبدالعزيز عيسى العتال ، عمر عبدالله الخالدي ، يوسف يعقوب الحنيان ، محمد أحمد الصفي ، عبدالمحسن التركماني ، سعود علي المطيري ، احمد عابر العازمي ، فهد دريميح المطيري ، يوسف محمد نغيمش ، عبدالله عماد عبداللطيف ، عبدالله فيصل الملا ، عمر عبدالله العجمي ، شريفة سعود باقر ، ايمان مبارك منصور ، مشاعل مجبل الرشيدي ، انوار حمدي المطيري ، زينب الحواج ، دلال بدر عبدالكريم ، عائشة عيادة العازمي ، غدير عادل العنزي ، ابراهيم محمد الفيلكاوي ، محمد صلاح الصايغ ، نجم كامل السراج ، قتيبة فيصل العثمان ، سعد سعود العتيبي